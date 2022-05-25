تعرف على موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022، بين روما الإيطالي وفاينورد الهولندي، والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء 25 مايو/أيار الجاري.



ووصل روما إلى نهائي دوري المؤتمر بعد فوزه على ليستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 2-1 في اللقائين، بينما تأهل فينورد على حساب مارسيليا الفرنسي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

يستضيف ملعب أرينا كومبتاري في العاصمة الألبانية تيرانا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022 في تمام التاسعة مساء الأربعاء 25 مايو/أيار بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة، الـ11 بتوقيت أبوظبي.

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق البث للبطولة، وينقل النهائي بشكل حصري عبر شاشتها.

وتنقل مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق خليل البلوشي.