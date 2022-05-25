كاظمة يتوج بكأس أمير الكويت.. للمرة الثامنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج فريق كاظمة بلقب كأس أمير الكويت بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه السالمية.



وحصد كاظمة اللقب للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على السالمية بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي (الثلاثاء).

تقدم السالمية أولا بهدف عبر لاعبه أليكس ليما من ضربة رأس في الدقيقة 25 من اللقاء، لينهي فريقه الشوط الاول متقدما 1-0.

لكن كاظمة رد بقوة في الشوط الثاني مسجلا هدفين في الدقيقتين 54 و71، عبر لاعبيه ناصر فرج (من ركلة جزاء)، وميشيل ميلاد من هجمة سريعة.

وأنهى كاظمة المباراة فائزا 2-1، ليحصد لقبه الثامن في البطولة بعد غياب 11 عاما منذ آخر تتويج له في موسم 2010-2011.

وعزز كاظمة مكانه في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر المتوجين بلقب البطولة، بعد العربي والقادسية صاحبي الألقاب الـ16، والكويت صاحب الـ15 لقبا.

وأنهى كاظمة بذلك هيمنة الثلاثي الأكثر تتويجا باللقب خلال النسخ العشر الأخيرة في المسابقة، حيث توج الكويت بـ6 ألقاب مقابل 3 للقادسية ولقب للعربي.