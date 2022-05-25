شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يستعد للسفر للنمسا للخضوع لفحص طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي للسفر للنمسا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليخضع لفحص طبى من الطبيب الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى للاطمئنان على حالته، وعقب هذه الخطوة سوف يتوجه اللاعب لقطر للخضوع لفحص طبى مماثل من الفريق الذى أشرف على برنامج تأهيله في الدوحة خلال المراحل الأولى عقب الجراحة.

ويرى جهاز الأهلى الطبى وجود مؤشرات هائلة فى برنامج تأهيل أكرم توفيق تؤكد اقتراب عودة اللاعب للملاعب، إذا أنهى برنامجه التأهيلى بنفس معدلات النجاح التى يسير عليها حالياً، حيث ينفذ أكرم توفيق البرنامج المخصص له بدقة شديدة.

كما يحرص على الالتزام بمواعيد نومه وبرنامجه الغذائى باحترافية شديدة، وهو ما أثلج صدر مسئولى الأحمر لاسيما أن اللاعب أحد أهم القطع الأساسية فى تشكيل الأهلى.

وتلقى أكرم توفيق تحذيرات طبية من الفريق المعالج له بعدم التسرع بالعودة للملاعب خوفاً من وقوع أى خطأ يعيد اللاعب لنقطة البداية .

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.