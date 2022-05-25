شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة الزمالك" يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد المنستير التونسى فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستير بطل تونس غدا، فى إطار دور نصف النهائي من بطولة أفريقيا المقامة حالياً في رواندا في الفترة من 21 إلى 28 مايو الجاري.

بدأ التدريب في التاسعة والنصف مساء، وكان التدريب عبارة تصويب مكثف لجميع اللاعبين، والتدريب على الخطط الدفاعية والهجومية.

وأشاد ياسر عبد الوهاب المدرب العام للفريق بدعم مرتضى منصور رئيس النادي، وكذلك جماهير نادي الزمالك التي تساند الفريق بكل قوه قبل مباراتنا الهامه غدا لتحقيق الفوز.

وكان سلة الزمالك قد حقق الفوز على سلاك الغيني مساء أمس الأحد بنتيجة 66/49 في إطار دور8 ليصعد إلى دور الـ4. ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا.

وكان أحمد عادل عبد الفتاح، رئيس بعثة فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك في رواندا، أكد أن مرتضى منصور رئيس النادي أجرى اتصالا هاتفيا بالبعثة اليوم الثلاثاء للاطمئنان على أحوال الفريق الصحية، وجاهزيته لمباراة الغد المهمة والمقررة أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا المقامة حاليا في رواندا.

وشدد عادل عبد الفتاح على مدى اهتمام مرتضى منصور بالحصول على البطولة، حيث قام بالاطمئنان على كل لاعب على حدة، وأيضا اطمأن على حالة اللاعب النيجيري إيك ديوجو ومدى جاهزيته بعد الإصابة التي تعرض لها، وسوف يتم تحديد مدى جاهزيته لمباراة الغد من خلال تدريب اليوم الذي سيقام في تمام التاسعة والربع مساء. وأضاف رئيس بعثة سلة الزمالك أن مرتضى منصور وعد الفريق بمكافآت مجزية حال الفوز بالبطولة.

واختتم عادل عبد الفتاح تصريحاته بأن جميع اللاعبين والجهاز الفني تعاهدوا على الفوز بالبطولة الأفريقية والحفاظ على اللقب، كما وعدوا المستشار مرتضى منصور بالعودة بكأس البطولة.

وكان فريق سلة الزمالك فاز على فريق سلاك الغيني في ربع نهائي بطولة أفريقيا الأحد الماضي 66-49 ليواجه بطل تونس غدا فى نصف النهائي.