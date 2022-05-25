شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسطورة البرازيل رونالدينيو يشارك فى مباراة خماسى مع نجوم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم البرازيلى رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق، فى مباراة "خماسى" اليوم الأربعاء، مع نجوم كرة القدم المصرية السابقين على صالة "مونديال" التابعة لنادى إيسترن كومبانى.

وسيقوم رونالدينيو فى صباح الأربعاء برحلة سياحية إلى المتحف المصرى، على أن يعود إلى الفندق للاستراحة، قبل أن يشارك في مباراة للكرة في ملعب خماسى بصالة مونديال، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية وفى مقدمتهم أحمد حسن ومحمد زيدان.

وكان من المفترض أن يذهب رونالدينيو إلى مشاهدة مباراة إيسترن كومبانى والأهلى، إلا أن المباراة تم تأجيلها إلى 15 يونيو المقبل لانشغال الأهلى بمواجهة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو المقبل.

ووصل النجم رونالدينيو مطار القاهرة مساء الاثنين، وأقام نادى إيسترن كومبانى مساء أمس الثلاثاء، حفل استقبال للنجم الكرة البرازيلى فى وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.