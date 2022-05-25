شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يفاوض سيد عيد لتدريب الفريق الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى وادى دجلة مفاوضات مع سيد عيد المدير الفنى لفريق الداخلية، الذى حقق الصعود للدورى الممتاز قبل نهاية الدورى بأربع جولات عن مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى من أجل تدريب الفريق فى الموسم المقبل.

ويعد الصعود الحالى للداخلية الثالث الذى يحققه سيد عيد فى مسيرته التدريبية خلال عشر سنوات فقط حيث سبق وصعد بنادى النصر مرتين خلال ولايته مع أبناء مصر الجديدة التى استمرت ثلاثة عشر عاما، ونجح خلالها في صناعة العديد من النجوم سواء من أبناء النادي أومن مواهب القسم الثالث ليكونوا أعمدة الأندية في الدوري الممتاز.

ويسعى دجلة لتصحيح المسار في الموسم الجديد بعد تقهقر ترتيبه إلى المركز الرابع برصيد 42 نقطة في أول ظهور له بالقسم الثاني.

يذكر أن عبد الباقي جمال قاد الفريق منذ بداية الموسم حتي فبراير الماضي وتولي الكرواتي تولوجي أحد مدربين قطاع الناشئين مهمة تدريب الفريق الأول إلا أن النتائج تراجعت وابتعد الفريق عن المنافسة علي صدارة المجموعة مبكرا.

ولم يكن نادي وادي الوحيد الذي فتح باب المفاوضات مع سيد عيد، لكن سبق دجلة نظيره زد اف سي وعقد بعض أعضاء مجلس إدارته جلسة مع المدير الفنى للداخلية لبحث إمكانية توليه المهمة فى الموسم الجديد ودراسة طلبات المدير الفني فى الموسم الجديد.