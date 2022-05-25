شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها تعادل فريق الأمل مع نظيره طلائع الجيش سلبيا، في أول مباراة ودية للفريق، وكذلك اقتراب محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق من الرحيل نهاية الموسم.

بن شرقى: الجميع يتكلم لكن لا أحد يعرف الحقيقة

نشر المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم فريق الزمالك، رسالة عبر ستورى موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، قائلا: "الجميع يتكلم لكن لا أحد يعرف الحقيقة، قريباً ستعرفون كل الحقائق، شكراً لتفهمكم".

مرتضى منصور يطمئن على بعثة سلة الزمالك فى رواندا ويعد بمكافآت مجزية

أكد أحمد عادل عبد الفتاح، رئيس بعثة فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك في رواندا، أن مرتضى منصور رئيس النادي أجرى اتصالا هاتفيا بالبعثة اليوم الثلاثاء للاطمئنان على أحوال الفريق الصحية، وجاهزيته لمباراة الغد المهمة والمقررة أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا المقامة حاليا في رواندا.

أسامة نبيه: نجهز فريق "الأمل" لخدمة الزمالك.. وودية الطلائع مليئة بالفوائد

أشاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها فريق الأمل، اليوم الثلاثاء، أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوضح نبيه أن المباراة كانت مفيدة، وشهدت أداء جيدا من اللاعبين، وكان بإمكان الزمالك تحقيق الفوز، مشددا على أن الجهاز الفني يبني فريقا ولا ينظر للفوز في مثل هذه المباريات.

التعادل السلبى يحسم ودية "أمل" الزمالك وطلائع الجيش

تعادل سلبيًا فريق الأمل بنادى الزمالك مع طلائع الجيش فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن خطة الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة جوسفالدو فيريرا لتجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقلبة.

محمد عواد مستمر فى حراسة عرين الزمالك أمام الإسماعيلى

يستمر محمد عواد حارس مرمى الزمالك فى حراسة عرين فريقه خلال مواجهة الإسماعيلى المقبلة، والمقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة الجدول برصيد 41 نقطة.

لسه التأهيل مستمر.. شيكابالا والمثلوثى يواصلان العلاج فى الزمالك

واصل حمزة المثلوثى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أداء البرنامج التأهيلى الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبى للفريق، على هامش مران اليوم الثلاثاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة.

فيريرا يركز على التمرير السريع والتحرك بدون كرة قبل مواجهة الإسماعيلى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة أسوان فقرة فنية خاصة خلال تدريب اليوم الثلاثاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدورى.

تعليمات خاصة لـ زيزو وروقا وبن شرقى فى مران الزمالك

منح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تعليمات خاصة لكل من أحمد سيد "زيزو" ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقى ثلاثى الأبيض على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلى المقبل.

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد فيريرا قبل انطلاق مران اليوم

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للأبيض، قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة.

فيريرا يطالب اللاعبين بنسيان مباراة أسوان والتركيز على الإسماعيلى

عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة.

وطالب فيريرا اللاعبين بغلق ملف مباراة أسوان بشكل نهائى والتركيز على مواجهة الإسماعيلى فى مسابقة الدورى من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط.

أبو جبل يقترب من الرحيل عن الزمالك بعد تألق عواد

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من الرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل بعدما تضاءلت فرصه فى العودة للتشكيلة الأساسية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة فى ظل تألق محمد عواد الحارس الأساسى حاليا لأبناء ميت عقبة، والذى نجح فى الزود عن مرماه ببسالة فى لقاء أسوان بالدور قبل النهائى لكأس مصر وصعد بالفريق لنهائى البطولة.