شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه الأخير استعداداً للبنك الأهلى فى الجولة 21 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الأربعاء، فريق المصرى تدريباته بمعسكره المقام ببرج العرب، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى فى مباراة الجولة 21 التى تجمع الفريقين مساء الخميس على استاد برج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 19 مباراة، حيث فاز المصرى فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

وأعلن مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، تجديد الثقة فى معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، جاء ذلك عقب الجلسة المطولة التى عٌقدت بديوان عام محافظة بورسعيد، وجمعت اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بحضور معين الشعباني ومعاونه مجدي تراوي.

وتم خلال الجلسة توضيح وإزالة سوء التفاهم فى بعض الموضوعات خلال الفترة السابقة، وتعاهد الجميع على المضي قدمًا نحو عودة المصري لوضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، ونفى مجلس إدارة النادي المصري كل الأخبار التى وردت بشأن التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للشعباني.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بيانا رسميا اعتراضا على الأداء التحكيمي في مبارياته بالدوري العام، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف في مباراة الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وطالب المصري بضرورة إسناد مبارياته المقبلة إلى حكام دوليين.