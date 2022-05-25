شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: إنبى فقد 5 نقاط بسبب التحكيم.. وثلاثى بترولى على رادار المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن الفريق فقد 5 نقاط خلال مواجهتى الأهلى وغزل المحلة بسبب التحكيم وتقنية الفار، حيث يوجد أخطاء كثيرة لم يتم احتسابها في بعض المباريات، قائلا: "احتساب ركلة جزاء لفريق غزل المحلة أمر غريب اليوم، والحكم اعترف لى بأن الكرة لا تحتسب ركلة الجزاء، وأن شاشة الفار لا توضح الأمر عكس التليفزيون".

وأوضح عبد الناصر محمد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن هناك ثلاث أسماء بفريق إنبى على ردار المنتخب الوطنى الفترة المقبلة، وهم محمود جاد حارس مرمى الفريق، والثنائى الهجومى مصطفى شلبى ومصطفى شكشك.

وعلق عبد الناصر محمد على رحيل جون إيبوكا قائلا: "هذا الأمر لا يمكن الحديث عنه، حيث يتواجد في عقد اللاعب موسم ونصف، لذلك الأمر في يد الإدارة ولا أعرف معلومات عن تحديد سعر رحيل اللاعب عن الفريق".

وتعادل فريق إنبي مع نظيره غزل المحلة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

وجاءت الأهداف لفريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 10، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق معاذ الحناوى من علامة الجزاء في الدقيقة 32، وجاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق المهاجم مصطفى شلبى في الدقيقة 20 من علامة الجزاء أيضا، وفي الشوط الثانى تمكن صلاح ريكو من أحراز الهدف الثانى بالدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق إنبى المركز التاسع بنفس رصيد عدد النقاط.