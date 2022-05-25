شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أعداد لاعبى المنتخب.. الكاراتيه يكتفى بلاعبين فى كل ميزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه تخفيض أعداد لاعبى المنتخب على مستوى الكبار والشباب تحت 21 سنة، رجال وسيدات، على أن يتم الاكتفاء بلاعبين فى كل ميزان.

ومن المقرر أن يتم اختيار اللاعبين في صفوف المنتخب من خلال التصفيات المقرر إقامتها الجمعة المقبل 27 مايو الجارى، باستاد القاهرة، بالإضافة إلى إقامة تصفيات للناشئين والناشئات وتحت 18 سنة.

ويستضيف استاد القاهرة تصفيات منتخبات الكاراتيه لمختلف الفئات العمرية الناشئين والشباب وتحت 21 سنة، والكبار، والمقرر إقامتها يوم 27 مايو الجارى.

ومن المقرر خلال التصفيات اختيار اللاعبين الذين سيشاركون فى بطولة الدورى العالمى بكرواتيا ناشئين وشباب تحت 18 سنة.

وتوج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ13 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، التي أقيمت بالمغرب ، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.