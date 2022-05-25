شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده: غزل المحلة كان الأقرب للفوز على إنبى.. وفقدنا أهم ثلاث نقاط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن فريقه كان الأقرب للفوز بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، حيث تعتبر مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز الأصعب، وتجميع النقاط بيها تشهد صعوبة بالغة.

وأوضح مصطفى عبده خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن التعادل مع إنبى جاء بأخطاء فردية من بعض اللاعبين، وسوف نعمل على حلها قبل مواجهة طلائع الجيش للتمكن من الفوز وحصد الثلاث نقاط للتواجد بمركز متقدم بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، مضيفا: "طالبت اللاعبين بعدم التراجع أثناء تقدمنا في النتيجة، ولكن هذا الأمر لم يحدث وهذة طبيعة اللاعب المصرى".

وتعادل فريق إنبي مع نظيره غزل المحلة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

وجاءت الأهداف لفريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 10، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق معاذ الحناوى من علامة الجزاء في الدقيقة 32، وجاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق المهاجم مصطفى شلبى في الدقيقة 20 من علامة الجزاء أيضا، وفي الشوط الثانى تمكن صلاح ريكو من أحراز الهدف الثانى بالدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق إنبى المركز التاسع بنفس رصيد عدد النقاط.