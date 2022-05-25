شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الأهلي مظلوم فى أفريقيا.. وقانون الكرة لا يعرف الاحتواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدلي القيعي، مستشار التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا مهمة اتحاد الكرة وليست الأندية.

وقال عدلي القيعي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي دائما ما يتم ظلمه فى أفريقيا، ودي مش أول مرة، ولو الأهلي بياخد حقه كان زمانه بيلعب على اللقب الخامس عشر".

وأضاف مستشار التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن قانون كرة القدم لا يعرف مصطلحات مثل الاحتواء وروح البروتوكول، وما حدث في مباراة الأهلي والبنك الأهلي غير مسبوق، حيث "تحامُل بعض الحكام وراء خسارة الأهلي للكثير من النقاط".

وقال القيعي: "قانون كرة القدم لا يعرف مصطلحات مثل الاحتواء وروح البروتوكول، وما حدث فى مباراة الأهلي والبنك الأهلي غير مسبوق وخطأ فى تطبيق القانون.