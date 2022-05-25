شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد منسى والسيد أمام المصرى.. ومحاولات لتجهيز ياسين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق البنك الأهلي، بقيادة خالد جلال، تدريباته الجماعية على استاد العباسية استعدادا لمواجهة فريق المصري الخميس المقبل في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة عشر، ويستضيفها استاد برج العرب في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وتشهد المباراة عودة الثنائى ناصر منسي مهاجم الفريق، ومحمود سيد لاعب الوسط عقب انتهاء إيقافهما مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارت، ويعمل الجهاز الطبي علي تجهيز أحمد ياسين من أجل اللحاق بالمباراة، وشهد المران اليوم جلسة جمعت الجهاز الفني بقيادة خالد جلال ولاعبي الفريق، شدد من خلالها المدير الفني على ضرورة تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة والاقتراب خطوات نحو المربع الذهبي.

وأكد صعوبة مواجهة المصري الذي يسعى للعودة من جديد لمكانته المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الممتاز. وانطلق المران بخوض لاعبي الفريق فقرة بدنية تحت إشراف محمد علي مخطط الأحمال، وشهد المران أيضاً فقرة خططية تحت إشراف خالد جلال المدير الفني الذي أوقف المران أكثر من مرة من أجل تصحيح الأخطاء وتحفيظ اللاعبين.

وخاض أيضاً حراس مرمي الفريق تدريبا قوياً تحت إشراف إسلام يوسف مدرب الحراس، بينما أدى أحمد السعدني تدريبا تأهيليا استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 26 نقطة بعد أن خاض الفريق 19 مباراة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و الهزيمة في 5 مباريات و التعادل في 8 مباريات.