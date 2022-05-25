شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي يفاوض أشرف بن شرقى.. واللاعب لم يوقع للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، أن المغربى أشرف بن شرقى استقر على الرحيل للعب خارج مصر، ويبحث فعليا عن عرض احتراف بالإمارات تحديدا.

وقال الغندورفى تصريحات ببرنامجه بقناة الزمالك، إن الأهلى يفاوض أشرف بن شرقى، واللاعب يفكر فى الرحيل للعب خارج مصر، وأشار الغندور إلى أن بن شرقى لم يوقع للنادى الأهلى كما يردد البعض.

وأضاف كابتن الزمالك الأسبق أن الدورى الإماراتى هو الهدف الأول لأشرف بن شرقى، ويسعى اللاعب للعب هناك، حيث يريد بن شرقى للعب خارج مصر.

وتحدث المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مع مسئولى القلعة البيضاء حول مصيره فى المرحلة المقبلة، خاصة أن تعاقده سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق منذ شهر يناير الماضى.

ورغم توصل بن شرقى لاتفاق شبه نهائى مع النادى الأهلى للانتقال لصفوفه فى الموسم الجديد، إلا أن اللاعب تحدث مع مسئولى الزمالك وأكد أنه ينتظر العرض الجديد من الزمالك لمناقشته مع إمكانية تجديد تعاقده والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

وتوصل بن شرقى لاتفاق مع مسئولى الأهلى، إلا أنه رفض التوقيع الرسمى وطلب تأجيل الأمر لحين الرحيل عن الزمالك بشكل رسمى.