شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو يختار زيارة المتحف المصرى بدلا من الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار النجم البرازيلي رونالدينيو زيارة المتحف المصري بدلا من أهرامات الجيزة التى أكد أنه زارها أكثر من مرة، بعدما وصل القاهرة أمس الاثنين في جولة سياحية بدعوة من إيسترن كومبانى.

ويقوم رونالدينيو بزيارة المتحف المصري في الواحدة ظهر غد الأربعاء، على أن يعود إلى الفندق للاستراحة، قبل الذهاب إلى صالة مونديال التابعة لايسترن كومبانى للمشاركة في مباراة خماسي رفقة أحمد حسن الصقر ومحمد زيدان وأحمد فوزي وعلاء إبراهيم وعبد الحليم على وغيرهم.

وكان النجم البرازيلى رونالدينيو أكد أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد صلاح نجم فريق ليفوبول الإنجليزى، والآن يستمتع بمشاهدته في الملعب، حيث إنه من أكثر اللاعبين المتابعين له.