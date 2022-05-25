شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو يختار زيارة المتحف المصرى بدلا من الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار النجم البرازيلي رونالدينيو زيارة المتحف المصري بدلا من أهرامات الجيزة التى أكد أنه زارها أكثر من مرة، بعدما وصل القاهرة أمس الاثنين في جولة سياحية بدعوة من إيسترن كومبانى.
ويقوم رونالدينيو بزيارة المتحف المصري في الواحدة ظهر غد الأربعاء، على أن يعود إلى الفندق للاستراحة، قبل الذهاب إلى صالة مونديال التابعة لايسترن كومبانى للمشاركة في مباراة خماسي رفقة أحمد حسن الصقر ومحمد زيدان وأحمد فوزي وعلاء إبراهيم وعبد الحليم على وغيرهم.
وكان النجم البرازيلى رونالدينيو أكد أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد صلاح نجم فريق ليفوبول الإنجليزى، والآن يستمتع بمشاهدته في الملعب، حيث إنه من أكثر اللاعبين المتابعين له.
وأوضح رونالدينيو، خلال المؤتمر المقام حاليا لاستقباله، قائلا: "هناك لاعبون مميزون في العالم مثل الأرجنتينى ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والمصرى محمد صلاح الأفضل، ثم الفرنسي إمبابي حيث سعيد ببقائه في باريس جيرمان، وهذا ما يجعله الأفضل لذلك سعيد بقراره".
وأبدى النجم البرازيلى سعادته بالتواجد في مصر، قائلاً: "التواجد هنا منحنى السعادة بالتألق في المونديال مع البرازيل ومنحتني الأفضلية في كرة القدم، لذلك دائما أحب زيارة مصر وزيارة الأهرامات وهي محببة لقلبي، وأحب الموسيقى بشكل قوى لأستمتع بوقتي خارج الملعب".
ووطأت قدم موهبة السامبا رونالدينيو أرض مصر من قبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب عام 1997، ونجح بالوصول مع السيلساو إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب بعد الفوز على المنتخب الغانى .