شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الأربعاء، فريق فيوتشر تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز في مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين غداً الخميس على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى أبناء علي ماهر إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المصري في المباراة الماضية بهدف نظيف، وذلك في إطار خطة الفريق لإنهاء الموسم الجاري بالمربع الذهبي.

من جانبه، كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، عن إصابة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بتمزق فى العضلة الضامة، طبقاً للفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب عقب إصابته فى المباراة الماضية أمام المصري بالدوري العام، وقال عبد الكريم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، الفحوصات الأولية أثبتت إصابة ناصر ماهر بتمزق فى العضلة الضامة، وبالتالى سيغيب عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز، ومن الممكن أن يلحق محمد رضا "بوبو" باللقاء القادم خاصة أنه ليس مصاباً ولكنه تعرض للإجهاد فقط.

وأضاف مدرب فيوتشر، مباراة بيراميدز لن تكون سهلة وسيسعى فريقه لحصد الثلاث نقاط، على الرغم من صعوبة المنافس وامتلاكه الكثير من النجوم والحلول الهجومية، ولكن هدفنا مواصلة الانتصارات لضمان البقاء بالمربع الذهبي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.