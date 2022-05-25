شكرا لقرائتكم خبر عن صيد الإسكندرية يكرم عزمى محيلبة بعد الحصول على بطولة العالم فى الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مجلس إدارة نادى الصيد بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، بطل العالم عزمي محيلبة، بطل مصر في الرماية، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيا بعدما توج بذهبية كأس العالم لرماية الاسكيت، والتي أقيمت في قبرص، وذلك داخل ميدان الرماية بمحرم بك، بحضور المحاسب هشام الرجال، أمين الصندوق، وأعضاء المجلس دكتور أحمد أبو طبيخ، المحاسب محمد قاسم، مهندس محمد عشرة وشريف سكر، وأحمد شرف ومحمد طارق المغربي، والمدير التنفيذي دكتور أحمد عثمان.

وتوج محيلبة بالذهبية بعدما نجح في تحقيق 36 طبقا من أصل 40 طبقا في النهائي، متفوقا على الإيطالي تامارو كاساندرو صاحب الميدالية الفضية برصيد 35 طبقا.

وقدم مجلس الإدارة درع النادى إلى البطل العالمي، وشيك خاص تقديرا على الإنجازات التى حققها أحد أبناء نادى الصيد وبطل مصر.

واحتفظ المصري عزمي محيلبة بصدارة التصنيف العالمي لرماية الاسكيت، متفوقًا على جميع لاعبي العالم. وجاء محيلبة في المركز الأول برصيد ألفى نقطة، يليه في المركز الثاني الإيطالي تامارو كاساندرو برصيد 1750 نقطة.