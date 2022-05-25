شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: أمير توفيق لا يشبهنى.. والأفارقة الأسهل فى التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدلى القيعى، مستشار التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد شخص يشبه الثاني، وأمير توفيق شاطر ويقوم بأداء رائع في الأهلي ولكنه لا يشبهه.

وقال عدلي القيعي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أواجه الانتقادات بصدر رحب لأنني أتصدى لعمل عام، وأتسامح كثيرا تجاه أشخاص أساءوا لي دون وجه حق".

وأضاف القيعي: "أمير توفيق لا يشبهني، ولا يوجد حد شبه التاني، ولكنه يقوم بدور مميز في النادي، ورشحت مصطفى شلبى لاعب إنبي للانتقال إلى الأهلي منذ كان يلعب في منتخب السويس، ولا أتردد عن توجيه النصيحة للقائمين على التسويق والتعاقدات حاليا".

وأوضح مهندس الصفقات: "كنت أتمنى ضم بيندكت مكارثي الجنوب أفريقي للأهلي قبل انتقاله لأوروبا، وصفقة فلافيو وجليبرتو الأهم في الصفقات الأفريقية في الأهلي، والأفارقة سهل جدا التفاوض معهم".

وعن صفقة رضا عبد العال، قال: "فاوضنا رضا عبد العال بعد تعثر تجديده مع الزمالك، صفقته لم تكلف خزينة الأهلي سوى 100 ألف جنيه، وصالح سليم كان مترددا في ضم رضا عبد العال لأنه كان أول لاعب ينتقل من الزمالك للأهلي، ولكن رضا وافق على كل شيء من أجل الانتقال للأهلي".