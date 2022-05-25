شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والإسماعيلى على استاد القاهرة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتلق إدارة استاد الدفاع الجوى أى إخطارات بالموافقة على استضافة مباراة الزمالك والإسماعيلى، المقرر لها فى التاسعة مساء السبت المقبل 28-5، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة الجدول برصيد 41 نقطة.

كما أن رابطة الأندية لم تتلق إخطارات بشأن استضافة ملعب الدفاع الجوي مواجهة الزمالك والإسماعيلى، ليصبح استاد القاهرة هو المستضيف للقاء حتى الوقت الحالى، ولحين حدوث أى تعديلات بشأن الموافقات.

فى سياق آخر، يستمر محمد عواد حارس مرمى الزمالك فى حراسة عرين فريقه خلال مواجهة الإسماعيلى المقبلة، حيث استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، على تثبيت محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك للمباراة الثالثة على التوالى، بعدما قدم الحارس مستوى مميزا مع فريقه، وساهم فى تأهل الزمالك لمنافسات الدور النهائى من بطولة كأس مصر على حساب أسوان، وحرمان ممثل الصعيد من التأهل لنهائى البطولة الأقدم.

وتصدى محمد عواد لركلتى جزاء أسوان فى الدقيقة 55 التى سددها محمد رزق، وفى الدقيقة 75 التى سددها أحمد دحروج، ليصعد بفريقه لنهائى الكأس.

محمد عواد شارك مع الفريق فى 6 مباريات ببطولة الدورى مع الزمالك خلال الموسم، خرج فيها بشباك نظيفة خلال مباراتين، ودخلت شباكه 5 أهداف.

وفى بطولة كأس مصر فكان حارسا للفريق أمام الإسماعيلى، وخرج بشباك نظيفة، حيث فاز الزمالك بهدف دون رد، وأمام أسوان فى نصف النهائى اهتزت شباكه بهدف واحد، وتمكن من التصدى لركلتى جزاء.

وفى دورى الأبطال حرس عرين الفريق الأبيض فى مباراته امام ساجرادا الأنجولى، ولم يدخل شباكه أى هدف، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبى.