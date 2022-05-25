شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: لم نستلم طلب الزمالك بنقل مباراة الإسماعيلى إلى استاد الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، أن الرابطة لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا بنقل مباريات الزمالك وتحديدا مباراة الإسماعيلي المقبلة من استاد القاهرة إلى الدفاع الجوى.

وقال أحمد دياب في تصريحات خاصة لبرنامج ملعب أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إن الزمالك قدم في بداية الموسم أن الملعب الرئيسي له هو استاد القاهرة والملعب الثاني هو الدفاع الجوي، ومن اشتراطات نقل الملعب من الرئيس للثاني هو الحصول على موافقة هيئة الملعب الثاني وكذلك النادي صاحب الملعب، وهما الهيئة العامة لوزارة الدفاع ونادي بيراميدز، واختتم تصريحاته مؤكدا أن إدارة الزمالك حتى الآن لم تقدم للرابطة أى طلب بنقل المباراة لاستاد الدفاع الجوى.

فى سياق آخر، يستمر محمد عواد حارس مرمى الزمالك فى حراسة عرين فريقه خلال مواجهة الإسماعيلى المقبلة، حيث استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، على تثبيت محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك للمباراة الثالثة على التوالى، بعدما قدم الحارس مستوى مميزا مع فريقه، وساهم فى تأهل الزمالك لمنافسات الدور النهائى من بطولة كأس مصر على حساب أسوان، وحرمان ممثل الصعيد من التأهل لنهائى البطولة الأقدم.

وتصدى محمد عواد لركلتى جزاء أسوان فى الدقيقة 55 التى سددها محمد رزق، وفى الدقيقة 75 التى سددها أحمد دحروج، ليصعد بفريقه لنهائى الكأس.

محمد عواد شارك مع الفريق فى 6 مباريات ببطولة الدورى مع الزمالك خلال الموسم، خرج فيها بشباك نظيفة خلال مباراتين، ودخلت شباكه 5 أهداف.

وفى بطولة كأس مصر فكان حارسا للفريق أمام الإسماعيلى، وخرج بشباك نظيفة، حيث فاز الزمالك بهدف دون رد، وأمام أسوان فى نصف النهائى اهتزت شباكه بهدف واحد، وتمكن من التصدى لركلتى جزاء.

وفى دورى الأبطال حرس عرين الفريق الأبيض فى مباراته امام ساجرادا الأنجولى، ولم يدخل شباكه أى هدف، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبى.