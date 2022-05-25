شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات المنتخب تؤجل نهائيات دورى الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه تعديل موعد نهائيات بطولة الدورى الممتاز كوميتيه رجال وسيدات، المقرر إقامتها بصالة النادى الأولمبى بالإسكندرية، لتقام يوم 3 يونيو المقبل بدلا من 27 مايو الجارى.

وجاء قرار تعديل الموعد نظرا لتزامنها مع إقامة تصفيات منتخب الناشئين والشباب وتحت 21 سنة، يومى الجمعة والسبت المقبلين.

ويستضيف استاد القاهرة تصفيات منتخبات الكاراتيه لمختلف الفئات العمرية الناشئين والشباب وتحت 21 سنة، والكبار، والمقرر إقامتها يوم 27 مايو الجارى.

ومن المقرر خلال التصفيات اختيار اللاعبين الذين سيشاركون فى بطولة الدورى العالمى بكرواتيا ناشئين وشباب تحت 18 سنة.

وتوج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ13 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، التى أقيمت بالمغرب، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.