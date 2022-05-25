شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى المغرب: فريق عمل خاص جاهز لاستقبال جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، إن السفارة تعمل على قدم وساق لإنهاء كافة الترتيبات لاستقبال جماهير الأهلي المقرر وصولها المغرب خلال الأيام المقبلة، استعدادا لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري.

وقال السفير ياسر عثمان، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إن هناك اجتماعات عقدت اليوم بين السفارة واتحاد الكرة المغربي والسلطات المعنية لبحث كافة ترتيبات استقبال جماهير الأهلي، كما سيتم تجهيز فريق عمل من السفارة بداية من وصول الجماهير في مطار الدار البيضاء، وحتي عودتهم للقاهرة لتسهيل الانتقالات وإجراءات الدخول والتأمين.

وأضاف عثمان: "هناك علاقات أخوية مع المغرب والشعب المغربي، ونهائي أفريقيا هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، والجانب المغربي قدم تيسيرات كثيرة لتسهيل دخول الجماهير المصرية، وتم الانتهاء من كافة استعدادات استقبال بعثة النادي الأهلي وفندق الإقامة وسير التدريبات".

وتابع أن شركات السياحة المصرية، ومصر للطيران سوف يرسلون قوائم بأسماء الجماهير المصرية، كي نعطيها للجانب المغربي ويتم منح الجماهير المصرية التأشيرة عند وصولهم مطار الدار البيضاء، مضيفا: "فريق من الأجهزة المعنية المغربية والسفارة المصرية سيكون متواجدا في المطار لتسهيل دخول جماهير الأهلي، والإشراف على الانتقال من المطار إلى الاستاد، وتأمين الجماهير، والإشراف على انتقال الجماهير من الاستاد إلى المطار، ثم العودة إلى مصر".