شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المنستيرى التونسى بنصف نهائى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره المنستيرى التونسى، فى إطار منافسات الدور نصف النهائى من بطولة أفريقيا لكرة السلة، والتى تقام برواندا، وتختتم يوم 28 من الشهر الجارى.

وكان الزمالك قد صعد لنصف نهائى البطولة بعد التغلب على سلاك الغينى فى منافسات دور الثمانية، بنتيجة 66 / 49، وحال فوز الأبيض على بطل تونس اليوم يصعد لنهائى البطولة ويلتقى مع الفائز من لقاء فاب الكاميرونى و بترو دى لواندا الأنجولى يوم 28 لحسم بطل النسخة الحالية.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء أيك ديوجو بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها قبل انطلاق ربع نهائي البطولة.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: أحمد عزب، عمر هشام، أحمد ياسر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، مهاب ياسر، بالإضافة إلى إدجار سوسا، وستروبرى، وماكينى بجانب خادم رسول لاعب أكاديمية nba، وحازم المشد بديلا لعاصم مرعى الذى تأزم موقفه لعدم إنهاء الإجراءات.