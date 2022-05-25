شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تعادل فريق الامل بنادي الزمالك مع فريق طلائع الجيش سلبيا في أول تجربة ودية للفريق منذ تكوينه، ليكون دعما للفريق الأول بنادي الزمالك.

رونالدينيو: مصر صاحبة شهرتى وأحب مشاهدة صلاح وتمنيت مجاورته.. صور

كشف النجم البرازيلى رونالدينيو، لاعب برشلونة وميلان السابق، أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمد صلاح نجم فريق ليفوبول الإنجليزى، والآن يستمتع بمشاهدته في الملعب، حيث إنه من أكثر اللاعبين المتابعين له.

بن شرقى: الجميع يتكلم لكن لا أحد يعرف الحقيقة

نشر المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم فريق الزمالك، رسالة عبر ستورى موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، قائلا: "الجميع يتكلم لكن لا أحد يعرف الحقيقة، قريباً ستعرفون كل الحقائق، شكراً لتفهمكم".

عيد ميلاد فيريرا وتعليمات زيزو وروقا وبن شرقى الأبرز فى تدريب الزمالك اليوم.. صور

خاض فريق الزمالك مرانا بدنيا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدورى، وذلك عقب الفوز أمس على أسوان بهدفين مقابل هدف، في الدور قبل النهائي لكأس مصر عن موسم 2020 / 2021.

إنبى وغزل المحلة يتقاسمان نقاط المباراة بالتعادل 2/2 فى الدورى.. فيديو

انتهت مباراة إنبى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت .

ياسر إبراهيم وحمدى فتحى يشاركان فى مران الأهلى

تعافى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها ‏مؤخرًا، وشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في بداية تحضير ‏الفريق لمباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 30 مايو الجاري.‏

أسامة نبيه: نجهز فريق "الأمل" لخدمة الزمالك.. وودية الطلائع مليئة بالفوائد

أشاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها فريق الأمل، اليوم الثلاثاء، أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ديانج ينتظم فى مران الأهلى قبل رحلة المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا ‏

شارك أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ‏مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته ‏مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب ‏نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏