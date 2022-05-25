شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغيب عن الملاعب شهرين بسبب الإصابة بتمزق فى وتر العضلة الضامة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق فيوتشر، عن الإصابة التى تعرض لها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث نشر صورة من إصابته، وعلق عليها قائلًا: "قدر الله وما شاء فعل، تمزق فى وتر العضلة الضامة".

وكشف مصدر طبى أن إصابة ناصر ماهر ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، ليغيب بذلك عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويدرس على ماهر الدفع بغنام محمد فى وسط ملعب الفريق كبديل لناصر ماهر، وهو ما قام به الجهاز الفنى لفيوتشر خلال اللقاء الماضى أمام المصرى بعد إصابة ناصر ماهر فى المباراة.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر صفحة الفوز على النادى المصرى، خلال مباراة الجولة 20، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فى 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.