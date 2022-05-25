أخبار الرياضة المصرية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تعادل فريق الامل بنادي الزمالك مع فريق طلائع الجيش سلبيا فى أول تجربة ودية للفريق منذ تكوينه ليكون دعما للفريق الأول بنادي الزمالك.

سفير مصر بالمغرب: الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال بعثة النادي الأهلي

قال السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، إن هناك استعدادات لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري، مضيفا : "تم عقد اجتماعات مع رئيس اتحاد الكرة المغربي والأجهزة المعنية في المغرب لوضع آلية دخول الجماهير المصرية للمغرب لحضور المباراة".

الأولمبية تشيد بتسلق منال رستم لقمة جبل إيفرست

أشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بما حققته منال رستم بعد تسلقها قمة جبل إيفرست أعلى قمة جبلية في العالم، لتكون أول فتاة مصرية تتسلق هذا الجبل.

ونجحت منال رستم من قبل في تسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا أعلى قمة جبل في إفريقيا، وأيضا تسلق جبل كينيا الذي يعتبر ثاني أعلى قمة جبلية في إفريقيا، وتسلق قمة "إلبروس" الموجودة في روسيا وتسلق قمة جبل اكونكاجوا في الأرجنتين ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، والمشاركة في سباقات سور الصين العظيم وحصلت على العديد من الجوائز.

مفاوضات سعودية مع أوباما تمهيدا للتعاقد معه فى الصيف

تلقى يوسف أوباما، لاعب وسط الزمالك، عدة عروض من بعض الأندية السعودية تمهيدا للتعاقد معه في الصيف المقبل، وذلك في حال موافقة إدارة الزمالك على رحيله عن صفوف الفريق، في ظل ارتباطه بتعاقد ممتد لعدة مواسم مقبلة مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن دخول ناديين سعوديين في مفاوضات شفوية مع يوسف أوباما، ولكنه رفض الإفصاح عن اسم الناديين احتراما لعدم انتهاء الموسم الكروى في مصر والسعودية، ولحين وصول المفاوضات لمرحلة الرسمية، خاصة أنه سيتم تقديم عرض رسمي لادارة نادي الزمالك في حالة الوصول لاتفاق مبدئي مع اللاعب.

الاتحاد السكندرى يصرف مكافأة الفوز على غزل المحلة للاعبين بصفة استثنائية

كشف محمد أحمد سلامة، عضو لجنة الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى قرر صرف مكافأة الفوز على غزل المحلة للاعبى الفريق بصفة استثنائية، حيث كان من المقرر وقف المستحقات بسبب سوء النتائج، وجاء ذلك القرار خلال جلسة بين مسئولي النادى وعماد النحاس مساء اليوم، وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الجونة الجولة القادمة.

إنبى وغزل المحلة يتقاسمان نقاط المباراة بالتعادل 2/2 فى الدورى.. فيديو

انتهت مباراة إنبى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت .

ياسر إبراهيم وحمدى فتحى يشاركان فى مران الأهلى

تعافى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها ‏مؤخرًا، وشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في بداية تحضير ‏الفريق لمباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 30 مايو الجاري.‏

أسامة نبيه: نجهز فريق "الأمل" لخدمة الزمالك.. وودية الطلائع مليئة بالفوائد

أشاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها فريق الأمل، اليوم الثلاثاء، أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ديانج ينتظم فى مران الأهلى قبل رحلة المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا ‏

شارك أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ‏مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته ‏مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب ‏نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

بن شرقى: الجميع يتكلم لكن لا أحد يعرف الحقيقة

نشر المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم فريق الزمالك، رسالة عبر ستورى موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، قائلا: "الجميع يتكلم لكن لا أحد يعرف الحقيقة، قريباً ستعرفون كل الحقائق، شكراً لتفهمكم".