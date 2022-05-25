شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف معلقا على نهائى أفريقيا بين الأهلى والوداد: الأفضل يسير إلى المنال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" فيديو لتاريخ مواجهات الأهلى مع الوداد المغربى السنوات الماضية، وجاء التعليق عليها كالتالى: "مباراةٌ تحكى عن نجوم، وتُجدد الآمال كُرة من المجدِ والجمال، تنتظرُ مُداعبها الأفضل يسيرُ إلى المنال".

وكان قرر مجلس إدارة النادى الأهلى تكليف محمود الخطيب رئيس النادى برئاسة بعثة الفريق إلى المغرب لخوض مباراة الوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى.

ويخوض الأهلى المباراة المرتقبة التى ستقام فى التاسعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس، والتى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز وحصد لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والـ11 فى تاريخ النادى.