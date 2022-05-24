شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لذوى الشلل الدماغى يعلن موعد انطلاق بطولة كأس مصر للكرة السباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي إقامة بطولة كأس مصر لكرة القدم يوم السبت الموافق 28 مايو الحالى، بمشاركة أربع فرق، وهي المصري القاهري، وجمعية سيفنز، نادي الإرادة بأوسيم، ومستقبل إسكندرية. ومن المقرر أن تقام البطولة على ملاعب المدينة الشبابية بالأسمرات، من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وقال محمد دسوقي، المشرف على كرة القدم بالاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، إنه سيتم اختيار منتخب مصر للكرة السباعية من اللاعبين المشاركين في بطولة كأس مصر للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية.

وفي نفس السياق، تحدث الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، أنه يسعى لإقامة بطولة جيدة والظهور بشكل مشرف.

وقال آدم، في تصريحات له، إن بطولة كأس مصر ستكون هى منبر الجهاز الفني لمنتخب مصر فى اختيار العناصر المميزة التى ستشارك مع المنتخب فى البطولات القادمة.