شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: نجهز فريق "الأمل" لخدمة الزمالك.. وودية الطلائع مليئة بالفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها فريق الأمل، اليوم الثلاثاء، أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوضح نبيه أن المباراة كانت مفيدة، وشهدت أداء جيدا من اللاعبين، وكان بإمكان الزمالك تحقيق الفوز، مشددا على أن الجهاز الفني يبني فريقا ولا ينظر للفوز في مثل هذه المباريات.

قال المدرب العام للزمالك: "الفريق تم تكوينه منذ أسبوعين فقط، واستطعنا أن نواجه فريق طلائع الجيش بكل عناصره الأساسية، وقدمنا عرضا جيدا".

وشدد نبيه على أن الهدف من تجهيز فريق الأمل هو توفير لاعبين جاهزين للفريق الأول في أي وقت، موضحا أنه يتم الاعتماد على الشكل الخططي للفريق الأول، مضيفا أنه ستكون هناك مباريات ودية بشكل دوري للاعبي فريق الأمل.

وتعادل سلبيًا فريق الأمل بنادى الزمالك مع طلائع الجيش فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن خطة الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة جوسفالدو فيريرا لتجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقلبة.

الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى.. وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد حسام “بيسو” ومحمد الخضري وكريم عبدون وسيف جعفر وسيد نيمار ويوسف أسامة نبيه.



وأهدر الزمالك فرصتين للتسجيل في الشوط الأول للمباراة.. وكانت الأولى ليوسف أسامة في الدقيقة 25 وتصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش، قبل أن يهدر حاتم سكر فرصة أخرى من تسديدة علت العارضة في الدقيقة 28.



وتولى كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد قيادة فريق الأمل في اللقاء الودي اليوم.



وفي الشوط الثاني.. دفع الجهاز الفني بطارق علاء بدلا من سيف جعفر كأول التغييرات، ثم شارك بعدها إبراهيم محمد بدلا من محمد الخضري، وأدهم الخواجة بدلا من سيد نيمار، ومحيي جمعة بدلا من حاتم سكر.



وبعد ذلك دفع الجهاز الفني للزمالك بمصطفى طارق بدلا من كريم عبدون، وأهدر لاعبو الفريق الأبيض العديد من الفرص في الشوط الثاني للتسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.