شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصرف مكافأة الفوز على غزل المحلة للاعبين بصفة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أحمد سلامة، عضو لجنة الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى قرر صرف مكافأة الفوز على غزل المحلة للاعبى الفريق بصفة استثنائية، حيث كان من المقرر وقف المستحقات بسبب سوء النتائج، وجاء ذلك القرار خلال جلسة بين مسئولي النادى وعماد النحاس مساء اليوم، وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الجونة الجولة القادمة.

وأوضح محمد أحمد سلامة خلال تصريحات صحفية أنه يوجد دعم لجمهور الاتحاد السكندرى خلال المواجهة المقبلة، حيث تم توفير حافلتين مجانا لنقل الجمهور من الإسكندرية إلى مدينة الغردقة لدعم لاعبى الفريق الفترة المقبلة.

ويغادر فريق الاتحاد السكندرى الخميس من مطار برج العرب متوجها إلى مدينة الغردقة، استعدادا لمواجهة فريق الجونة ضمن لقاءات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد خالد بشارة.

وتأكد غياب قائد الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى خالد الغندور عن مباراة الفريق أمام الجونة، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 على استاد الجونة؛ بسبب حصول على الإنذار الثالث أمام بيراميدز.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، قد قدم موعد التدريب من السابعة مساء الإثنين إلى الثالثة لمتابعة لقاء فاركو والجونة على استاد الإسكندرية.

وسادت حالة من السرور لدى اللاعبين خلال تدريب اليوم عقب الانتصار على بيراميدز بهدف وحيد للمتألق مابولولو، إلا أن النحاس طالب اللاعبين بغلق صفحة الاحتفالات والتركيز على تحقيق الفوز والأداء الرجولى فى مواجهة الجونة المقبلة، والتى وصفها النحاس بأنها لا تقبل القسمة على اثنين، وأن صاحب الأرض لن يخوض المباراة إلا تحت شعار الفوز، نظرا لترتيبه فى جدول الدورى.