شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطمئن على بعثة سلة الزمالك فى رواندا ويعد بمكافآت مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل عبد الفتاح، رئيس بعثة فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك في رواندا، أن مرتضى منصور رئيس النادي أجرى اتصالا هاتفيا بالبعثة اليوم الثلاثاء للاطمئنان على أحوال الفريق الصحية، وجاهزيته لمباراة الغد المهمة والمقررة أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا المقامة حاليا في رواندا.

وشدد عادل عبد الفتاح على مدى اهتمام مرتضى منصور بالحصول على البطولة، حيث قام بالاطمئنان على كل لاعب على حدة، وأيضا اطمأن على حالة اللاعب النيجيري إيك ديوجو ومدى جاهزيته بعد الإصابة التي تعرض لها، وسوف يتم تحديد مدى جاهزيته لمباراة الغد من خلال تدريب اليوم الذي سيقام في تمام التاسعة والربع مساء. وأضاف رئيس بعثة سلة الزمالك أن مرتضى منصور وعد الفريق بمكافآت مجزية حال الفوز بالبطولة.

واختتم عادل عبد الفتاح تصريحاته بأن جميع اللاعبين والجهاز الفني تعاهدوا على الفوز بالبطولة الأفريقية والحفاظ على اللقب، كما وعدوا المستشار مرتضى منصور بالعودة بكأس البطولة.

وكان فريق سلة الزمالك فاز على فريق سلاك الغيني في ربع نهائي بطولة أفريقيا الأحد الماضي 66-49 ليواجه بطل تونس غدا فى نصف النهائي.