شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات سعودية مع أوباما تمهيدا للتعاقد معه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى يوسف أوباما، لاعب وسط الزمالك، عدة عروض من بعض الأندية السعودية تمهيدا للتعاقد معه في الصيف المقبل، وذلك في حال موافقة إدارة الزمالك على رحيله عن صفوف الفريق، في ظل ارتباطه بتعاقد ممتد لعدة مواسم مقبلة مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن دخول ناديين سعوديين في مفاوضات شفوية مع يوسف أوباما، ولكنه رفض الإفصاح عن اسم الناديين احتراما لعدم انتهاء الموسم الكروى في مصر والسعودية، ولحين وصول المفاوضات لمرحلة الرسمية، خاصة أنه سيتم تقديم عرض رسمي لادارة نادي الزمالك في حالة الوصول لاتفاق مبدئي مع اللاعب.

من ناحية أخرى، خاض فريق الزمالك مرانا بدنيا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدورى، وذلك عقب الفوز أمس علي أسوان بهدفين مقابل هدف في الدور قبل النهائي لكأس مصر عن موسم 2020 / 2021 .

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة أسوان فقرة فنية خاصة خلال تدريب اليوم الثلاثاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدورى.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للأبيض، قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة.

ونظم لاعبو الفريق ممرا شرفيا للمدير الفني قبل انطلاق المران، لتحيته والاحتفال بعيد ميلاده في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشهدت الفقرة تركيز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على التمرير السريع والتحرك بدون كرة، بجانب الارتداد السريع حال فقدان الكرة.

كما منح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تعليمات خاصة لكل من أحمد سيد "زيزو" ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقى ثلاثى الأبيض على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلى المقبل.

وعقد المدير الفنى جلسة مع الثلاثى وتحدث خلالها معهم حول تنفيذ بعض المهام الفنية الجديدة، بجانب التركيز على ضرورة الضغط أمام المنافس.