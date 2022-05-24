شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يحضر مباراة إنبى وغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد شوقى المدرب العام للمنتخب الوطنى على التواجد بمقصورة مباراة إنبى وغزل المحلة، التي تجمع الفريقين حاليا، ضمن لقاءات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على استاد بتروسبورت.

واعتاد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال على توزيع مباريات الدوري على أفراد الجهاز لمتابعة اللاعبين قبل إعلان القائمة النهائية لمعسكر مباراتي أثيوبيا وغينيا المقرر انطلاقه يوم 30 مايو الجاري.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالى : حراسة المرمى .. محمود جاد، وخط الدفاع .. على فوزى ، محمد حامد ، مؤمن راضى ، محمد أسماعيل، وخط الوسط .. خالد رضا ، مصطفى جمال ، مصطفى دويدار ، مصطفى شكشك، والهجوم .. جون إيبوكا ، مصطفى شلبى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى :حراسة المرمى .. محمود الحضري، وخط الدفاع .. محمد فتح الله ، معاذ الحنـاوي ، يحيــى حــــامد ، مصطفى العش، وخط الوسط .. حميد مــاو ، أشرف سيـــد ، وليد مصطفى ، إبراهيم كونيـه، والهجوم .. هشـام عادل " بلحة " ، عبده يحيى

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة من 19 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

بينما يحتل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة فى مثلها والتعادل في 9 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.