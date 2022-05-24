شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة إنبى وغزل المحلة فى ختام الجولة 20 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق إنبي مع نظيره غزل المحلة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

وجاءت الأهداف لفريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 10، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق معاذ الحناوى من علامة الجزاء في الدقيقة 32، وجاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق المهاجم مصطفى شلبى في الدقيقة 20 من علامة الجزاء أيضا، وفي الشوط الثانى تمكن صلاح ريكو من أحراز الهدف الثانى بالدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق إنبى المركز التاسع بنفس رصيد عدد النقاط.