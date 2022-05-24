شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة سبورتنج والمصرى بالسلوم فى القسم الثانى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قرار تأجيل مباراة سبورتنج والمصري بالسلوم بالجولة قبل الأخيرة للموسم الحالى من دورى القسم الثاني.

وقررت اللجنة إقامة اللقاء يوم الأحد المقبل بدلا من الخميس نظرا لتواجد إصابات كورونا بين لاعبي سبورتنج السكندري، ومن المقرر أن يقام اللقاء في الرابعة من عصر الأحد المقبل على ملعب نادي سبورتنج.

ومن جانب آخر، أكد مجدى الشيخ، رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، أن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات، حدد 15 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دورى القسم الثانى الجديد موسم 2022 - 2023.

وقال الشيخ إنه لأول مرة يتم تحديد موعد انطلاق دورى القسم الثانى قبلها بـ4 أشهر تقريبا، حتى تستطيع الأندية التجهيز والاستعداد للموسم المقبل، وهو ما أمر يحسب لمجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى.

ووجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، برئاسة جمال علام، التهنئة لأندية حرس الحدود والداخلية وأسوان بالصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل 2022 _ 2023.

واستطاع فريق الداخلية أن يتأهل للدوري الممتاز من مجموعة القاهرة، فيما صعد أسوان ممثلًا عن أندية الصعيد، قبل أن يلحق بهما حرس الحدود عن مجموعة بحري.