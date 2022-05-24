شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يغيب عن لقاء غزل المحلة أمام طلائع الجيش بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، عن لقاء فريقه القادم أمام طلائع الجيش بسبب الإيقاف عقب الحصول على الإنذار الثالث فى المباراة التى انتهت منذ قليل أمام إنبى.

وانتهت مباراة إنبى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت.

وجاءت الأهداف لفريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 10، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق معاذ الحناوى من علامة الجزاء في الدقيقة 32، بينما جاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق المهاجم مصطفى شلبى في الدقيقة 20 من علامة الجزاء أيضا، وفي الشوط الثانى تمكن صلاح ريكو من أحراز الهدف الثانى بالدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق إنبى المركز التاسع بنفس رصيد عدد النقاط.