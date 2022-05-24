ياسر إبراهيم وحمدى فتحى يشاركان فى مران الأهلى

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم وحمدى فتحى يشاركان فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعافى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في بداية تحضير الفريق لمباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 30 مايو الجاري.
وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر.
وغاب مدافع الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته وتعافيه من الإصابة قبل مشاركته اليوم في التدريبات الجماعية، وعقب خضوعه لكافة الفحوصات الطبية التي أكدت سلامته.
وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وكان الفريق قد حصل على راحة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق 2 - 1.
وحرص الثنائي محمود كهربا ومؤمن زكريا على التواجد في مران اليوم لدعم زملائهما قبل السفر غدًا إلى المغرب.
كما شارك حمدي فتحي، في المران الجماعي بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وجاءت مشاركة اللاعب في التدريبات بعد خضوعه لكافة الفحوصات الطبية، التي أكدت جاهزيته وتعافيه من الإصابة، التي اشتكى منها مؤخرا وأبعدته عن التواجد مع الفريق في المباريات الرسمية.
وسبق أن أكد الجهاز الطبي أن حمدي فتحي حالته مطمئنة، وأنه سيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الوداد.