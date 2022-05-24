شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم وحمدى فتحى يشاركان فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها ‏مؤخرًا، وشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في بداية تحضير ‏الفريق لمباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 30 مايو الجاري.‏

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة وفاق ‏سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر.‏

وغاب مدافع الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته وتعافيه من الإصابة قبل مشاركته اليوم في التدريبات ‏الجماعية، وعقب خضوعه لكافة الفحوصات الطبية التي أكدت سلامته.‏

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الوداد المغربي التي تقام يوم ‏‏30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.‏

وكان الفريق قد حصل على راحة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على استاد المقاولون ‏العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق 2 - ‏‏1.‏

وحرص الثنائي محمود كهربا ومؤمن زكريا على التواجد في مران اليوم لدعم زملائهما قبل ‏السفر غدًا إلى المغرب.‏

كما شارك حمدي فتحي، في المران الجماعي ‏بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض ‏وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏