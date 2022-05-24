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ياسر إبراهيم وحمدى فتحى يشاركان فى مران الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - تعافى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها ‏مؤخرًا، وشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في بداية تحضير ‏الفريق لمباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 30 مايو الجاري.‏

 

وكان ياسر إبراهيم قد اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة وفاق ‏سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر.‏

 

وغاب مدافع الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته وتعافيه من الإصابة قبل مشاركته اليوم في التدريبات ‏الجماعية، وعقب خضوعه لكافة الفحوصات الطبية التي أكدت سلامته.‏

 

وخاض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الوداد المغربي التي تقام يوم ‏‏30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.‏

 

وكان الفريق قد حصل على راحة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على استاد المقاولون ‏العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق 2 - ‏‏1.‏

 

وحرص الثنائي محمود كهربا ومؤمن زكريا على التواجد في مران اليوم لدعم زملائهما قبل ‏السفر غدًا إلى المغرب.‏

 

كما شارك حمدي فتحي، في المران الجماعي ‏بعد زوال الألم الذي شعر به في الحوض ‏وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وجاءت مشاركة اللاعب في التدريبات بعد خضوعه لكافة الفحوصات الطبية، التي أكدت ‏جاهزيته وتعافيه من الإصابة، التي اشتكى منها مؤخرا وأبعدته عن التواجد مع الفريق في ‏المباريات الرسمية.‏

وسبق أن أكد الجهاز الطبي أن حمدي فتحي حالته مطمئنة، وأنه سيكون تحت تصرف الجهاز ‏الفني في مباراة الوداد.‏

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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