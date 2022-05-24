شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال بعثة النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، إن هناك استعدادات لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري، مضيفا : "تم عقد اجتماعات مع رئيس اتحاد الكرة المغربي والأجهزة المعنية في المغرب لوضع آلية دخول الجماهير المصرية للمغرب لحضور المباراة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك علاقات أخوية مع المغرب والشعب المغربي، ونهائي إفريقيا هدفه تدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، والجانب المغربي قدم تيسيرات كثيرة لتسهيل دخول الجماهير المصرية، وتم الانتهاء من كافة استعدادات استقبال بعثة النادي الأهلي وفندق الإقامة وسير التدريبات".

وتابع أن شركات السياحة المصرية، ومصر للطيران، سوف يرسلون قوائم بأسماء الجماهير المصرية، كي نعطيها للجانب المغربي ويتم منح الجماهير المصرية التأشيرة عند وصولهم مطار الدار البيضاء، مضيفا : "فريقا من الأجهزة المعنية المغربية والسفارة المصرية سيكون متواجدا في المطار لتسهيل دخول جماهير الأهلي والإشراف على الانتقال من المطار إلى الاستاد، وتأمين الجماهير، والإشراف على انتقال الجماهير من الاستاد إلى المطار، ثم العودة إلى مصر".