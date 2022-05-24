شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينتظم فى مران الأهلى قبل رحلة المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شارك أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأجرى ديانج أشعة رنين قبل مباراة إنبي الماضية في الدوري، وجاءت النتائج مطمئنة وأكدت سلامته وتعافيه من الكدمة التي تعرض لها، وشارك اللاعب اليوم في المران الجماعي ليؤكد جاهزيته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتتوجه بعثة الأهلي غدًا إلى المغرب على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مباراة الوداد المقرر لها مساء 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي رحلة الفريق لتحقيق اللقب الحادى عشر في تاريخ النادي.
واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.