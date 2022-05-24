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ديانج ينتظم فى مران الأهلى قبل رحلة المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا ‏

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القاهرة - سامية سيد -  

شارك أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ‏مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

 

وشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته ‏مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب ‏نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

 

وأجرى ديانج أشعة رنين قبل مباراة إنبي الماضية في الدوري، وجاءت النتائج مطمئنة وأكدت ‏سلامته وتعافيه من الكدمة التي تعرض لها، وشارك اللاعب اليوم في المران الجماعي ليؤكد ‏جاهزيته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

 

وتتوجه بعثة الأهلي غدًا إلى المغرب على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مباراة الوداد ‏المقرر لها مساء 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي رحلة الفريق لتحقيق ‏اللقب الحادى عشر في تاريخ النادي.‏

 

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ‏ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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