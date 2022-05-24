شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينتظم فى مران الأهلى قبل رحلة المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ‏مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك ديانج في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته ‏مع الفريق أمام وفاق سطيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب ‏نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأجرى ديانج أشعة رنين قبل مباراة إنبي الماضية في الدوري، وجاءت النتائج مطمئنة وأكدت ‏سلامته وتعافيه من الكدمة التي تعرض لها، وشارك اللاعب اليوم في المران الجماعي ليؤكد ‏جاهزيته لنهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وتتوجه بعثة الأهلي غدًا إلى المغرب على متن طائرة خاصة استعدادًا لخوض مباراة الوداد ‏المقرر لها مساء 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي رحلة الفريق لتحقيق ‏اللقب الحادى عشر في تاريخ النادي.‏

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ‏ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏