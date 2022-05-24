شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تشيد بتسلق منال رستم لقمة جبل إيفرست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بما حققته منال رستم بعد تسلقها قمة جبل إيفرست أعلى قمة جبلية في العالم، لتكون أول فتاة مصرية تتسلق هذا الجبل.

ونجحت منال رستم من قبل في تسلق جبل كليمنجارو في تنزانيا أعلى قمة جبل في إفريقيا، وأيضا تسلق جبل كينيا الذي يعتبر ثاني أعلى قمة جبلية في إفريقيا، وتسلق قمة "إلبروس" الموجودة في روسيا وتسلق قمة جبل اكونكاجوا في الأرجنتين ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، والمشاركة في سباقات سور الصين العظيم وحصلت على العديد من الجوائز.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة لمنال رستم التي نجحت في تحقيق إنجاز بأن تكون أول فتاة مصرية تصل إلى أعلى قمة جبليه في العالم.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، أن الإصرار والعزيمة هما الدوافع في كل الرياضات المختلفة والرياضة تفتح آفاقا جديدة لكل ممارسيها وتحقيق الانجازات في الرياضات المختلفة، يساهم في تحفيز البراعم والناشئين والشباب في مزيد من الإقبال على الرياضة وهو الهدف الأساسي بزيادة عدد ممارسي الرياضة في كل الألعاب المختلفة سواء الأولمبية منها أو غير الأولمبية، ومصر تمتلك العديد من المواهب القادرة على المنافسة في كل المسابقات على جميع الأصعده والدولة المصرية تدعم الرياضة بشكل غير مسبوق واهتمام كبير كان له العديد من الآثار الإيجابية في الفترة الحالية والتي تجني ثمارها الرياضة المصرية من أجل مزيد من التقدم والنجاح ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل.

وأوضح المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية أن النتائج المميزة للرياضة المصرية في جميع الرياضات تأتي ضمن العديد من النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في الفترة الحالية.