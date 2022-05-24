شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 24/ 5/ 2022 مباراة واحدة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بين فريق إنبى وغزل المحلة، ضمن منافسات الجولة العشرين، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2 / 2.

وجاءت الأهداف لفريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 10 بينما جاء الهدف الثانى عن طريق معاذ الحناوى من علامة الجزاء في الدقيقة 32، وجاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق المهاجم مصطفى شلبى في الدقيقة 20 من علامة الجزاء أيضا وفي الشوط الثانى تمكن صلاح ريكو من أحراز الهدف الثانى بالدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق إنبى المركز التاسع بنفس رصيد عدد النقاط.

ويستمر فريق الزمالك فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41، ويأتى فريق بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، فيما يقع الأهلى فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.