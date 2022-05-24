شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى وغزل المحلة يتقاسمان نقاط المباراة بالتعادل 2/2 فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة إنبى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت .

وجاءت الأهداف لفريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 10 بينما جاء الهدف الثانى عن طريق معاذ الحناوى من علامة الجزاء في الدقيقة 32، وجاء هدف فريق إنبى الأول عن طريق المهاجم مصطفى شلبى في الدقيقة 20 من علامة الجزاء أيضا وفي الشوط الثانى تمكن صلاح ريكو من أحراز الهدف الثانى بالدقيقة 62 .

أحداث اللقاء سجال بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت مصادر الخطورة من لاعبى غزل المحلة عن طريق كل من عبده يحيى وهشام عادل و إبراهيما كونية، بينما جاءت الخطورة من لاعبى إنبى عن طريق كل من جون إيبوكا ومصطفى شلبى ومصطفى شكشك، حيث حاول لاعبو الفريق البترولى السيطرة على مجريات الشوط الثانى وتحقيق الفوز ولكن جميع الفرص لم يكتب لها النجاح ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .

وبهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق إنبى المركز التاسع بنفس رصيد عدد النقاط .

وخاض فريق إنبى بقيادة حلمى طولان بتشكيل على النحو التالى :-

حراسة المرمى .. محمود جاد

خط الدفاع .. على فوزى ، محمد حامد ، مؤمن راضى ، محمد أسماعيل

خط الوسط .. خالد رضا ، مصطفى جمال ، مصطفى دويدار ، مصطفى شكشك

الهجوم .. جون إيبوكا ، مصطفى شلبى

بينما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى .. محمود الحضري

خط الدفاع .. محمد فتح الله ، معاذ الحنـاوي ، يحيــى حــــامد ، مصطفى العش

خط الوسط .. حميد مــاو ، أشرف سيـــد ، وليد مصطفى ، إبراهيم كونيـه

الهجوم .. هشـام عادل " بلحة " ، عبده يحيى

هدف عبده يحيى

هدف مصطفى شلبى

هدف معاذ الحناوى

هدف صلاح ريكو