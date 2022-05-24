شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها وصول البرازيلي روناليدينهو إلى القاهرة وأقيم حفل استقبال له بأحد فنادق الهرم.

وصول أسطورة البرازيل رونالدينيو إلى حفل استقباله بحضور نجوم الكرة

وصل النجم البرازيلى رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق الى مقر حفل استقباله الذى يقام حاليا بأحد فنادق الهرم بحضور مجلس إدارة نادى إيستران كومبانى، برئاسة هانى أمان ورموز الكرة المصرية.

تأجيل مباراة سبورتنج والمصرى بالسلوم فى القسم الثانى بسبب كورونا

أصدرت لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قرار تأجيل مباراة سبورتنج والمصري بالسلوم بالجولة قبل الأخيرة للموسم الحالى من دورى القسم الثاني.

إنبى وغزل المحلة يتقاسمان نقاط المباراة بالتعادل 2/2 فى الدورى.. فيديو

انتهت مباراة إنبى وغزل المحلة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت .

مرتضى منصور يطمئن على بعثة سلة الزمالك فى رواندا ويعد بمكافآت مجزية

أكد أحمد عادل عبد الفتاح، رئيس بعثة فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك في رواندا، أن مرتضى منصور رئيس النادي أجرى اتصالا هاتفيا بالبعثة اليوم الثلاثاء للاطمئنان على أحوال الفريق الصحية، وجاهزيته لمباراة الغد المهمة والمقررة أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا المقامة حاليا في رواندا.

ياسر إبراهيم وحمدى فتحى يشاركان فى مران الأهلى

تعافى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها ‏مؤخرًا، وشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش في بداية تحضير ‏الفريق لمباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 30 مايو الجاري.‏

منتخب مصر للبولينج يفوز بميداليتين فى البطولة الأفريقية الثانية

واصل لاعبو منتخب مصر الاول في البولينج انتصاراتهم في البطولة الأفريقية الثانية حيث فازوا بالميدالية الذهبية في مسابقة الثلاثي ومثل مصر اللاعبون أيمن هاشم وأحمد عبد الحميد جمال وحسام صبحى.

أسامة نبيه: نجهز فريق "الأمل" لخدمة الزمالك.. وودية الطلائع مليئة بالفوائد

أشاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتجربة الودية التي خاضها فريق الأمل، اليوم الثلاثاء، أمام طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ديانج ينتظم فى مران الأهلى قبل رحلة المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا ‏

شارك أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ‏مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

عمرو السولية يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى قبل نهائى أفريقيا

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ‏الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

محمد شوقى يحضر مباراة إنبى وغزل المحلة بالدورى

حرص محمد شوقى المدرب العام للمنتخب الوطنى على التواجد بمقصورة مباراة إنبى وغزل المحلة، التي تجمع الفريقين حاليا، ضمن لقاءات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على استاد بتروسبورت.

التعادل السلبى يحسم ودية "أمل" الزمالك وطلائع الجيش

تعادل سلبيًا فريق الأمل بنادى الزمالك مع طلائع الجيش فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن خطة الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة جوسفالدو فيريرا لتجهيز جميع اللاعبين استعدادًا للمرحلة المقلبة.

كهربا ومؤمن زكريا فى مران الأهلى قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.. فيديو

ظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى المعار لنادى هاتاى سبور التركى ومؤمن زكريا لاعب الفريق السابق فى مران الأهلى المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمباراة الوداد المغربى الاثنين المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالمغرب.

كاف يعلن الكرة الرسمية لنهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" فيديو للكشف عن الكرة الرسمية التى سيخوض بها فريقى الأهلى والوداد المغربى، مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا.

لسه التأهيل مستمر.. شيكابالا والمثلوثى يواصلان العلاج فى الزمالك

واصل حمزة المثلوثى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أداء البرنامج التأهيلى الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبى للفريق، على هامش مران اليوم الثلاثاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة.

ميار شريف تتأهل للدور الثانى ببطولة رولان جاروس بعد الفوز على الأوكرانية كوستيوك

تأهلت ميار شريف بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 49 لثانى أدوار بطولة رولان جاروس، بعد فوزها على الأوكرانية المصنفة رقم 58 مارتا كوستيوك بنتيجة مجموعتين دون رد فى أولى مواجهاتها بالبطولة، وجاءت نتيجة المجموعتين 6/3 ، 7/5

إيهاب محسن رئيسا لبعثة السلة فى كأس العالم بإسبانيا

قرر اتحاد كرة السلة اختيار إيهاب محسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا لبعثة المنتخب، المقرر مشاركته فى منافسات بطولة كأس العالم التى تقام فى إسبانيا تحت 17 سنة فى الفترة من 2 إلى 10 يوليو.