شكرا لقرائتكم خبر عن "ريكو" إنبى يحرز هدف التعادل بمرمى غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن صلاح ريكو، لاعب فريق إنبى، من إحراز الهدف الثانى والتعادل لفريقه بمرمى غزل المحلة في الدقيقة 62 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقامة على استاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى، محمد حامد، مؤمن راضى، محمد إسماعيل.

خط الوسط: خالد رضا، مصطفى جمال، مصطفى دويدار، مصطفى شكشك.

الهجوم: جون إيبوكا، مصطفى شلبى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: محمد فتح الله، معاذ الحنـاوي، يحيــى حــــامد، مصطفى العش.

خط الوسط: حميد مــاو، أشرف سيـــد، وليد مصطفى، إبراهيم كونيـه.

الهجوم: هشـام عادل "بلحة"، عبده يحيى.

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة من 19 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فى المقابل يأمل مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، استغلال الحالة المعنوية للفريق عقب الفوز على إيسترن كومبانى فى الدورى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبى، للتواجد في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة فى مثلها والتعادل في 9 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.