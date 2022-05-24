شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: أحلم بتدريب المنتخب وأتمنى فوز ليفربول على الريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق سموحة، أنه يتمنى فوز فريق ليفربول الإنجليزى على نظيره ريال مدريد في نهائي دورى أبطال أوروبا، وحصد محمد صلاح اللقب للمرة الثانية في تاريخه رغم انتمائه للفريق الملكى.

وأوضح عبد الحميد بسيونى، خلال تصريحات صحفية، أن ما يفعله محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى حلم كبير لجميع اللاعبين الصغار والكبار، والذى أنتمى لهم، حيث إننى كنت أتمنى الوصول إلى ما وصل إليه الفرعون المصرى.

وأشار عبد الحميد بسيونى إلى أنه يحلم بتدريب منتخب مصر، حيث قام بالتأهيل والعمل على هذا الأمر ولكن حاليا الدعم كامل للجهاز الفني للفراعنة بقيادة إيهاب جلال للنجاح في مهمته.

وكان فريق سموحة خطف تعادلا قاتلاً أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضى، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الفلسطيني محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد قفة بعد عرقلته من مدافع سموحة، ونفذها محمد صالح بشكل رائع، وأضاف أحمد سيد متعب الهدف الثانى لإيسترن كومبانى في الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية مميزة من عماد ميهوب ليسكنها شباك الهانى سليمان.، وقلص مروان حمدى النتيجة في الدقيقة 65 بعدما سجل هدفا برأسه من عرضية متقنة من فاول على حدود منطقة الجزاء، وخطف أليا سيلا هدف التعادل لسموحة 97 من رأسية رائعة.