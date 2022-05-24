شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للبولينج يفوز بميداليتين فى البطولة الأفريقية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لاعبو منتخب مصر الاول في البولينج انتصاراتهم في البطولة الأفريقية الثانية حيث فازوا بالميدالية الذهبية في مسابقة الثلاثي ومثل مصر اللاعبون أيمن هاشم وأحمد عبد الحميد جمال وحسام صبحى.

كما فاز منتخب مصر الثاني بالميدالية الفضية في نفس المسابقة ومثل مصر اللاعبون هاني الطوخي ومحمد عيسى ومحمد حسام طه.

وحصل منتخب جنوب إفريقيا للثلاثي علي الميدالية البرونزية فى هذه المسابقة.

وتفوق منتخب مصر للسيدات في الأشواط الثلاثة الأولى في مسابقة منتخب السيدات التي اقيمت مساء اليوم، وتستكمل غدا الأربعاء مسابقة منتخب السيدات، وتبدأ في نفس الوقت مسابقة بطولة المنتخبات للرجال حيث يتنافس منتخبا مصر وجنوب افريقيا علي الفوز بالميدالية الذهبية.

وقد قام السيد فاروق هريدى رئيس الاتحاد الافريقى للبولينج واللواء احمد نصر رئيس الاتحاد المصرى للبولينج اليوم بتسليم كؤوس البطولة والميداليات المختلفة للفائزين والفائزات في المسابقات المختلفة.