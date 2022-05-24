شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فيريرا وتعليمات زيزو وروقا وبن شرقى الأبرز فى تدريب الزمالك اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الزمالك مرانا بدنيا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدورى، وذلك عقب الفوز أمس على أسوان بهدفين مقابل هدف، في الدور قبل النهائي لكأس مصر عن موسم 2020 / 2021.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة أسوان فقرة فنية خاصة خلال تدريب اليوم الثلاثاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدورى.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للأبيض، قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة.

ونظم لاعبو الفريق ممرا شرفيا للمدير الفني قبل انطلاق المران، لتحيته والاحتفال بعيد ميلاده في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.



تدريب الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلي



تدريب الزمالك



رزاق سيسيه



سيف الجزيري



عبد الله جمعة



عمر السعيد والجزيري



فيريرا



محمد عبد الشافي



محمد عبد الغني



مدرب الاحمال

وشهدت الفقرة تركيز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على التمرير السريع والتحرك بدون كرة، بجانب الارتداد السريع حال فقدان الكرة، كما منح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تعليمات خاصة لكل من أحمد سيد "زيزو" ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقى ثلاثى الأبيض على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلى المقبل.

وعقد المدير الفنى جلسة مع الثلاثى وتحدث خلالها معهم حول تنفيذ بعض المهام الفنية الجديدة، بجانب التركيز على ضرورة الضغط أمام المنافس.

فيما خاض اللاعبون البدلاء والمستبعدين تقسيمة قوية، فيريرا وحرص فيريرا خلال التقسيمة على شرح أكثر من موقف فني للاعبين لتنفيذه،وفي نفس الوقت ركز المدرب البرتغالي على تدريب اللاعبين على التسديدات واستغلال الكرات الثابتة.

وواصل حمزة المثلوثى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أداء البرنامج التأهيلى الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبى للفريق، على هامش مران اليوم الثلاثاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة.

وخضع الثنائى لبعض التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، فى ظل إصابة شيكابالا بشد فى العضلة الخلفية، وإصابة المثلوثى بالتواء فى الكاحل.