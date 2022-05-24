شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على إنبى 2/1 فى الشوط الأول بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة على نظيره إنبى بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم حاليا ضمن لقاءات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقامة على ستاد بتروسبورت .

وجاءت الأهداف لفريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 10 بينما جاء الهدف الثانى عن طريق معاذ الحناوى من علامة الجزاء في الدقيقة 32 بينما جاء هدف فريق إنبى الوحيد عن طريق المهاجم مصطفى شلبى في الدقيقة 20 من علامة الجزاء أيضا .

أحداث الشوط الأول جاءت سجال بين لاعبى الفريقين حيث جاءت مصادر الخطورة من لاعبى غزل المحلة عن طريق كل من عبده يحيى و هشام عادل و إبراهيما كونية بينما جاءت الخطورة من لاعبى إنبى عن طريق كل من جون إيبوكا و مصطفى شلبى و مصطفى شكشك .

وجاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان على النحو التالى :-

حراسة المرمى .. محمود جاد

خط الدفاع .. على فوزى ، محمد حامد ، مؤمن راضى ، محمد أسماعيل

خط الوسط .. خالد رضا ، مصطفى جمال ، مصطفى دويدار ، مصطفى شكشك

الهجوم .. جون إيبوكا ، مصطفى شلبى

بينما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى .. محمود الحضري

خط الدفاع .. محمد فتح الله ، معاذ الحنـاوي ، يحيــى حــــامد ، مصطفى العش

خط الوسط .. حميد مــاو ، أشرف سيـــد ، وليد مصطفى ، إبراهيم كونيـه

الهجوم .. هشـام عادل " بلحة " ، عبده يحيى

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة من 19 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فى المقابل يأمل مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، استغلال الحالة المعنوية للفريق عقب الفوز على إيسترن كومبانى فى الدورى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبى، للتواجد في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة فى مثلها والتعادل في 9 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

هدف معاذ الحناوى

هدف مصطفى شلبى

هدف عبده يحيى