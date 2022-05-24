لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد أحمد عبد القادر قبل رحلة المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد أحمد عبد القادر قبل رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو النادي الأهلي بعيد ميلاد أحمد عبد القادر لاعب الفريق على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش، وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب قبل انطلاق المران.
وخاض محمد عبد المنعم لاعب الأهلي تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تمهيدًا للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.
وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الوداد.
وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بمؤمن زكريا ومحمود كهربا خلال وجودهما اليوم، فيما أكد الثنائي ثقتهما في قدرة زملائهما على الفوز وتحقيق البطولة رقم 11 في تاريخ النادي.
وكان الأهلي قد استأنف مرانه مساء اليوم استعدادًا لمباراة الوداد بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي، التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.