شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتفلون بعيد ميلاد أحمد عبد القادر قبل رحلة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو النادي الأهلي بعيد ميلاد أحمد عبد القادر لاعب الفريق على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش، وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب قبل انطلاق المران.

وخاض محمد عبد المنعم لاعب الأهلي تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه تمهيدًا للتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في العضلة ‏الضامة. وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في ‏كافة الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الوداد.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا ومؤمن زكريا، لاعبا الأهلي، ‏على التواجد اليوم في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش لدعم زملائهما قبل ‏السفر غدًا إلى المغرب، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم 30 مايو الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بمؤمن زكريا ومحمود كهربا خلال ‏وجودهما اليوم، فيما أكد الثنائي ثقتهما في قدرة زملائهما على الفوز وتحقيق ‏البطولة رقم 11 في تاريخ النادي.‏

وكان الأهلي قد استأنف مرانه مساء اليوم استعدادًا لمباراة الوداد بعد فترة الراحة التي حصل ‏عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي، التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب ‏والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين ‏مقابل هدف.