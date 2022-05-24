شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الاثنين المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وشارك السولية في مران الأهلي اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية.
وأكد الجهاز الطبي جاهزية السولية بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها وانتهائه من تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.
وكان الأهلي قد حصل على راحة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، ونجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز 2-1.
وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.