شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ‏الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم الاثنين ‏المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك السولية في مران الأهلي اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة ‏الخلفية، وأبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

وأكد الجهاز الطبي جاهزية السولية بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وتعافيه من ‏الإصابة التي تعرض لها وانتهائه من تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي خلال الفترة ‏الماضية.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب ‏المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، ونجح خلالها ‏الأهلي في تحقيق الفوز 2-1.‏

وبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الوداد المغربي التي تقام يوم 30 مايو الجاري على ‏مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.‏

وقبل انطلاق المران حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏